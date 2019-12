Serie A | nuovo esonero | decisione comunicata al tecnico È caccia al sostituto!

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il Genoa esonera Thiago Motta, atteso il comunicato del club per Nicola NotizieA – Come riporta Tuttomercatoweb, il Genoa ha esonerato Thiago Motta ormai manca solo l’ufficialità ma Enrico Preziosi ha preso lae l’ha giàalbrasiliano. Adesso èal sostituto: dopo le incomprensioni con Diego Lopez e il rifiuto di Davide Ballardini, salgono le quotazioni di Davide Nicola. Le parti si sono già incontrate nelle ultime ore e seguirà unconfronto per la fumata bianca. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Fabián Ruiz primo obiettivo del Real Madrid che accelera per averlo a giugno Juventus-Cagliari, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata diA Calciomercato Napoli, idea Schone per la mediana ULTIM’ORA SKY – Gli inglesi dell’Everton contattano Ancelotti VIDEO – Il Barcellona ...

