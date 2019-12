Sagittario 2020 | oroscopo Mauro Perfetti | le previsioni dell’anno nuovo

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 27 dicembre 2019): ledelle Stelle sull’amore Vi attende un universo di amore e sensualità, secondo ledell’didel segno delsull’amore. Ilsi profila super fortunato, ma non da subito. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno lasciano presagire una parentesi di divertimento, costellata da una lunga serie di amicizie e di insaziabili attrazioni sensuali. Questa sensazione di libertà rischia di allontanarvi da chi invece vuole realmente rassicurarvi con il suo amore. Gli ultimi sei mesi, come sostenuto dalledell’di, permettono una ripresa dalle problematiche in corso, perché lasciano presagire molto amore ma anche tanta sensualità. La seconda parte del, quindi, si colorirà di insaziabile passionalità. Per i single e per ...

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Oroscopo 2020: SAGITTARIO - periodicodaily : Oroscopo 2020: SAGITTARIO - santodomenico3 : Oroscopo settimanale dal 30 dicembre al 5 gennaio 2020: Marte entra in Sagittario! -