Ragazzi down insultati in pizzeria | Mangiare vicino a loro ci fa venire la

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Cenare confala nausea”. È questa la frase che un gruppo dicon sindrome disi è sentito rivolgere in unadella provincia di Vibo Valentia, in Calabria. A denunciare l’episodio è stata la pagina Facebook Vorreiprendereiltreno, che ha ospitato le parole di Francesco Conidi, responsabile del “Club dei-gruppo per l’autonomia deicon sindrome di”.“Il 23 dicembre sera, presso un locale di Filadelfia idel Club hanno subito un grave atto di discriminazione. I giovani si trovavano con due accompagnatori, tra i quali un genitore di uno di, auna pizza. All’improvviso una famiglia, non del luogo, presente nel locale ha posto in essere una rumorosa protesta, sostenendo di avere nausea alla vista dei, di ‘comprendere la ...

