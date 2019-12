Le tasse sui buoni pasto cartacei in aumento dal 2020

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ilporta piùsui ticket restaurant. Ida 5,29 euro ciascuno, sin qui esen, dal prossimo anno non lo saranno più. Da mercoledì primo gennaionon più. La quota del buono che non concorre alla formazione del reddito da lavoro scende infatti da 5,29 euro (le 10 mila lire di un tempo) a 4 euro. Significa 284 euro di reddito in più all’anno su cui calcolare Irpef, addizionali e pure maggiori contributi Inps, considerando una media di 20incassati al mese per undici mesi di lavoro, ferie escluse. Spiega oggi Repubblica: La misura, presente nella manovra diventata legge il 24 dicembre, punta a favorire la digitalizzazione e tracciabilità del ticket, anche per evitare abusi e facilitare i controlli. Per questo la stretta si accompagna a un contestuale incentivo per ielettronici, il cui valore esensale da 7 a 8 euro, apportando ...

