Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Quando si parla di veline sembra di riferirsi a un'altra epoca, ma sul bancone dila Notizia ci sono tuttora: il problema è che quasi nessuno sa i nomi di quelle attuali e i tempi di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono ben lontani.Tuttavia, in queste ore c'è una loro exche su Instagram ha preso la parola per spiegare la sua lontananza dal mondo dello showbiz: parliamo di, arruolata da Antonio Ricci nella stagione 2012-13 e due anni fa sbarcata'Isola dei Famosi.Laha spiegato: “Perché ho lasciato il mondo dello spettacolo? Perché non è qualcosa che attualmente mi interessa. Non ho alcuno stimolo nel lavorare per qualcuno rinusa dentro uno studio sottoponendomi al giudizio di un pubblico che non mi compete dovendo apparire ciò che non sono. Io boh.. Non so perché siete così fissati con questo mondo televisivo, guardate che ...

gossipblogit : Giulia Calcaterra sull'ex collega di Striscia: 'Alessia Reato chi?' - BITCHYFit : Giulia Calcaterra spiega perché ha lasciato la tv dopo L'Isola dei Famosi e la maretta con l'ex velina Alessia Reat… -