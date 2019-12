Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Giorni di confessioni in casa Ferrari? Sembrerebbe di sì. Dopo aver annunciato il prolungamento dell’accordo con il monegasco Charles Leclerc (fino al 2024, con un ingaggio di circa 9 milioni di euro all’anno), il Team Principalha da chiarire la posizione dell’altro alfiere del Cavallino Rampante Sebastian. Il quattro volte campione del mondo, infatti, avrà il suo contratto in scadenza nel 2020 e, come è stato dichiarato dallo stesso, la line-up futura sarà ufficializzata nel mese di maggio. Pertanto,, da un certo punto di vista, dovrebbe guadagnarsi la conferma, reduce da una stagione nella quale le luci sono state decisamente poche, con un unico successo a. Proprio sull’epilogo della corsa di Marina Bay, il Team Principal della Rossa è tornato, ammettendo che la strategia sia stata volta aSebastian, ...

SkySportF1 : ? @Charles_Leclerc e @ScuderiaFerrari, ufficiale il rinnovo ?? La spiegazione di Mattia Binotto #SkyMotori #F1… - OA_Sport : F1, Mattia Binotto sulla vittoria di Vettel a Singapore: “Era la scelta giusta favorire il suo successo” - Macalla46653811 : @EnricoTornello Mattia Binotto: il grande bastardo nella @ScuderiaFerrari -