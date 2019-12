Capodanno | 6 mln di italiani parte per vacanza | +20% nel 2019

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Quasi sei milioni dihanno scelto di partire per trascorrere ilfuori casa con un aumento di circa il 20% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una indagine Coldiretti, dalla quale si evidenzia peraltro che resta in Italia l'815 dei vacanzieri. Sul podio delle destinazioni nelle vacanze di fine anno salgono le città e le località d’arte con il 48%, seguite dalla montagna con il 38%, mentre il resto si divide tra terme, mare e campagna. Quanto all'alloggio i più preferiscono farsi ospitare da amici e parenti o utilizzare la seconda casa. Il 24%, invece, non rinuncia alle comodità offerte da alberghi, bed and breakfast e agriturismi. (Lapresse) Redazione 

