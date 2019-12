Cambiamenti climatici responsabili dei più costosi disastri del 2019

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ihanno avuto un ruolo determinante in almeno 15 eventi catastrofici che nelsono costati almeno un miliardo di dollari in danni ciascuno e nella metà dei casi almeno 11 miliardi di dollari. A fare i conti del clima sempre più estremo e accompagnato da fenomeni violenti è l’organizzazione Christian Aid, che ha monitorato una serie di eventi meteorologici estremi come inondazioni, tempeste, siccità e incendi, con relativi danni all’ambiente e ingenti perdite di vite umane. L’uragano Dorian, che lo scorso agosto ha devastato le Bahamas nord-occidentali, ad esempio, ha provocato danni per almeno 11 miliardi di dollari e le inondazioni nel Midwest e nel Sud degli Stati Uniti sono costate, sommando i danni registrati tra marzo e giugno, circa 12,5 miliardi di dollari. L’India ha subìto perdite per oltre 18 miliardi di dollari a causa ...

