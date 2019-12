Allerta Meteo | ondata di freddo imminente | arriva la neve al Centro Sud | l’avviso della

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019)– La discesa di aria fredda dalla penisola scandinava alle regioni balcaniche innescherà sull’Italia un’intensa ventilazione nord-orientale, interessando in particolar modo il-Sud. In aggiunta si avranno nevicate fino a bassa quota sulle regioni adriatiche centrali e al Sud, associate ad un generale calo termico. Sulla base delle previsioni disponibili, il DipartimentoProtezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito del Dipartimento ...

