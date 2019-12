Saronno | violenta lite di condominio | 50enne accoltellato | trasferito a Niguarda

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ci sarebbe unaper motivi diall’origine dell’aggressione scoppiata poco dopo le 12 di oggi ain via Amendola, dove un uomo è stato ferito gravemente con un coltello. L’agenzia regionale emergenza urgenza, alle 12,11 ha inviato un’ambulanza e l’auto medica all’indirizzo indicato dalla richiesta di soccorso, undi alloggi popolari dell’Aler in via Amendola, nel quartiere Matteotti. Il ferito è un uomo di 50 anni, che presentava ferite da taglio al volto su entrambi gli zigomi, una ferita penetrante al torace ed una alla coscia sinistra. su Il Notiziario.

