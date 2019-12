Prescrizione | PD in aula il 27 per presentare proposta di legge

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Non si può accettare il tintinnio delle manette, venerdì alle 11.30 il Partito Democratico presenterà unadiin materia di. E’ possibile che se la riforma delladovesse passare così come Bonafede l’ha immaginata, allora la giustizia italiana si dovrebbe confrontare con uno dei suoi momenti più tristi. In un paese … L'articolo, PD inil 27 perdiproviene da www.meteoweek.com.

petergomezblog : Prescrizione, nottetempo Italia Viva vota con la destra un ordine del giorno di Forza Italia, ma il testo non passa… - matteorenzi : La norma Bonafede sulla prescrizione è uno scandalo, entrato in vigore solo grazie ai voti di Salvini. Un processo… - mariavenera2 : RT @GruppoFICamera: Enrico #Costa: “Forza Italia non si rassegnerà per proseguire una battaglia di civiltà e per questo chiederà la calenda… -