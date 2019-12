MotoGP | i numeri del 2019 | dominio di Marc Marquez Record di cadute per Zarco

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 26 dicembre 2019), ideldomina tutte le classifiche. L’unico primato non ottenuto è quello delle. ROMA –, idel. La stagione dell’ottavo titolo iridato è stata dominata dache non ha lasciato spazio agli avversari. Primo posto in tutte le classifiche ‘speciali’ per lo spagnolo che è stato battuto solamente nellecon Johannche in questo caso si è preso il triste primato. Un ciclone iberico si è abbattuto nelle due ruote con unche non sembra essere finito qui visto che molto presto ci potrebbero essere ulteriorida battere., ideldella stagione appena trascorsa parlano chiaro:è l’assoluto dominatore del. Lo spagnolo ha conquistato 12 vittorie su 19 Gran Premi in programma. Solo 2 quelle per Andrea Dovizioso, ...

