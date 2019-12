Masterchef Italia 9 i concorrenti della nuova edizione

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 27 dicembre 2019)9 iscelti dai 3 giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo Giovedì 19 dicembre su Sky Uno iniziano le selezioni per ladi9. Arrivati al nono anno i giudici tornano 3 con l’addio di Joe Bastianich. A scegliere isaranno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Cambia il meccanismo di selezione: alla presentazione del piatto solo chi ottiene 3 SI riceve il Grembiule Bianco e passa alla fase finale. Con 2 SI si indossa il grembiule Grigio e bisognerà affrontare una prova di Abilità per raggiungere la fase finale. Ogni giudice ha 1 possibilità per scommettere su un concorrente, se gli altri due giudici non sono convinti può firmargli un grembiule grigio e portarlo alla prova di Abilità. Saranno quindi 3 icon i “grembiuli firmati” visto che ...

MasterChef_it : Finalmente stasera scopriremo chi saranno i 20 aspiranti chef a entrare nella cucina più famosa d'Italia! ??????… - zazoomnews : MasterChef Italia 9 in diretta: Prove di Abilità per i Grembiuli Grigi - #MasterChef #Italia #diretta: #Prove - gjoja : Comunque la voice over ha annunciato 27 grembiuli grigi, ma io alla fine delle Prove di Abilità ne ho contati solo… -