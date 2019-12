Libia | telefonata Conte-Putin | lunga e articolata conversazione

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Nonostante siano in corso le festività natalizie, le relazioni internazionali dell'Italia non si fermano e sia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sia il Premier Giuseppehanno avuto in questi giorni delle importanti telefonate di lavoro.Oggiha avuto, secondo quanto riferito da Palazzo Chigi, una "" telefonica con il Presidente russo Vladimir. Hanno parlato delle crisi in Ucraina e in Siria, ma il tema principale è stat ala situazione ine su di essa si aggiorneranno costantemente, vista l'importanza strategica che essa riveste sia per l'Italia sia per la Russia.Il Premier italiano ha parlato oggi anche con il Presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, anche in questo caso la crisi libica è stato l'argomento principale, ma c'è stato modo anche di rilanciare la collaborazione giudiziaria sull'omicidio di Giulio Regeni.Luigi Di ...

