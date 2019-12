La nuova religione della Cina ai tempi di Xi

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Governare un popolo vuoto è assai complicato anche per i vertici del Partito Comunista cinese (Pcc). A Pechino si sono accorti di quanto sia inutile riempire le voragini lasciate dal maosimo soltanto con il pensiero politico di Xi Jinping e con intense sessioni di studio del “socialismo con caratteristiche cinesi”. I cittadini hanno bisogno di un retroterra culturale nel quale potersi rispecchiare, piantare le radici e prepararsi per il futuro. Senza avere niente di tutto ciò, il risultato è un popolo che procede alla rinfusa. Che gode sì del miracolo economico sul quale sta prosperando la, ma che al tempo stesso non è capace di offrire al governo adeguate garanzie per il mantenimento futuro dell’armonia sociale. Già, perché senza una fonte alla quale potersi abbeverare, il rischio è che sempre più cinesi possano sviluppare una coscienza intrisa di valori ...

