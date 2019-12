Binotto | Ferrari 2020? Obbligo continuare a migliorare

(Di giovedì 26 dicembre 2019) "Da parte nostra l'di. Con il presidente e l'amministratore delegato stiamo investendo sul nostro futuro a medio lungo temine". In una lunga intervista a mandata in onda da Sky nel giorno di Natale Mattiaguarda aldellain F1. "E' importante la stabilita' della squadra, a volte serve pazienza. Se si guarda al passo chi ha avuto cicli vincenti li ha costruiti su vari anni, ma credo che comeabbiamo l'di guardare alla vittoria come nostro obiettivo. Se c'e' una cosa che posso promettere intanto e' l'impegno e magari di regalare piu' gioie come quelle di Monza". "Il colore - aggiunge- sara' ancora rosso opaco. Abbiamo fatto questa scelta per un tema di peso e lo manterremo. Presenteremo la macchina molto presto, molto presto rispetto agli altri team, l'11 febbraio. Cosi' presto perche' abbiamo un programma ...

Leggi la notizia su ilfogliettone

repubblica : F1, Ferrari; Binotto: ''Obbligo è continuare a migliorare'' [aggiornamento delle 20:10] - Gazzetta_it : #Binotto: 'L'11 febbraio presenteremo la nuova #Ferrari' - SkySportF1 : ? @Charles_Leclerc e @ScuderiaFerrari, ufficiale il rinnovo ?? La spiegazione di Mattia Binotto #SkyMotori #F1… -