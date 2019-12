Astronomia: al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria “Il piccolo Principe tra le stelle” (Di giovedì 26 dicembre 2019) Venerdì 27 Dicembre alle ore 17, al Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria, andrà in scena: “Il piccolo Principe tra le stelle”. È prevista la replica alle ore 19.00. Lo spettacolo, con ingresso gratuito, è a cura della compagnia “Il teatro del viaggio” e il Planetario “Sky-Skan” di Bari. L’iniziativa si inerisce all’interno del “Festival Calabrese dell’Astronomia” giunto alla sua terza edizione e presentato alla Regione per la selezione di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la valorizzazione e la qualificazione ed il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria. Il progetto presentato intende coinvolgere tutte le fasce della cittadinanza, dalle famiglie, ai giovani, e agli adulti in genere, con un particolare riguardo alle fasce meno protette culturalmente. Divulgare la scienza è una necessità, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

