Traffico Roma del 25-12-2019 ore 12:30 (Di mercoledì 25 dicembre 2019) RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA VIA ARDEATINA ALLA VIA APPIA. RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24 E PIU’ AVANTI PER UN INCIDENTE TRA LA CASILINA E L’APPIA, IN CITTA’ LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE. OGGI GIORNO DI NATALE, IL SERVIZIO DI TRASPORTO SARA’ GARANTITO DALLE 8:30 ALLE 13:00 E DALLE 16:30 ALLE 21:00. ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA PER FILOBUS, TRAM E BUS ATAC E Roma TPL ALLE 21 SERVIZIO REGOLARE PER I BUS NOTTURNI. IN OCCASIONE DELLA BENEDIZIONE URBI ET ORBI DALLE 10 ALLE 13 UN REPARTO D’ONORE DEI CARABINIERI RAGGIUNGERA’ SAN PIETRO DALLA CASERMA DE TOMMASO IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN ZONA PRATI. SONO POSSIBILI DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LE LINEE BUS AL PASSAGGIO DEL CORTEO MILITARE. LAVORI SONO IN PROGRAMMA PER IL PROSSIMO 27 DICEMBRE IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA ...
Leggi la notizia su romadailynews
riotta : Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o van… - ANTONINORABOTTI : SANTA MISERIA MA ATTRAVERSARE IN CORSO SIMILE NON E' POSSIBILE DI SERA AL BUIO POI A QUANTO SEMBRA CON TRAFFICO INT… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-12-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 24-12-2019 ore 20:00 - RomaDailyNews
Traffico Roma del 24-12-2019 ore 20:00 RomaDailyNews
Traffico RomaSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma