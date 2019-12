(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un cielo terso e insperato, dopo un intenso mese di piogge, offre lo sfondo del discorso Urbi et Orbi, che il Papa rivolge, asciutto e scenografico, alla città e al villaggio globale: “Ci sono tenebre nei conflitti economici, geopolitici ed ecologici, ma più grande è la luce di Cristo”.C’è un giorno all’anno in cui la Chiesa, resa minoritaria e spinta in angolo, statico e statistico, dalla secolarizzazione incalzante, torna in maggioranza. Rovescia il trend e recupera d’un tratto la primazia, di share e di popolo. Come per miracolo, forte di un annuncio che travalica il recinto religioso e si fa istituzionale tout azimut: nel mito e nel nome del Dio - bambino, icona insuperata della dignità di ogni uomo, espressa e ritrasmessa nelle immagini del.Un brand bimillenario, il più fashion e duraturo nella ...

Leggi la notizia su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Il presepe laico di Francesco - HuffPostItalia : Il presepe laico di Francesco - margymo : RT @AlvisiConci: Chiedo una cosa che non mi entra in testa, i sovranisti contestano il Papa perché si attiene al Vangelo, però vogliono dif… -