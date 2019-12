Ciclocross | Toon Aerts sarà in gara domani a Zolder nonostante le quattro costole rotte

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)non si ferma, e decide di correrela frattura diseguita alla caduta di Namur. Il belga, infatti,di scenanel suo Paese, nella prova di Coppa del Mondo di Heusden-. Un atto di enorme coraggio, quello del leader della classifica di Coppa, comunicato dall’account Twitter della sua squadra, la Telenet, che recita quanto segue: “ha completato un giro di prova sul percorso dell’Azercross, a Loenhout. Successivamente, dopo essersi consultato con lo staff medico e la direzione della squadra, si è deciso chesarebbe partito nella prova di Coppa del Mondo a Heusden-. Il fatto che prenda il via non costituisce rischio per la sua lesione costale“. Continua, dunque, la corsa diverso la conquista della Sfera di Cristallo: nella classifica generale ha 52 punti di vantaggio sul connazionale ...

