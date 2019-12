Samsung Galaxy S10 Lite | elevate prestazioni e ampio schermo bucato

Leggi la notizia su today

(Di martedì 24 dicembre 2019) In arrivo daun nuovo smartphone della famiglia S10 conda quasi 7 pollici e tripla fotocamera posteriore

webtrek_it : #Samsung Galaxy S11: cambio di nomenclatura in arrivo per i futuri top di gamma - giogiodima : Samsung Galaxy S10 Lite svelato in alcuni render e leak -