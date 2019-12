Salute | in Gran Bretagna record di mamme ‘over 45’ | nel 2018 nati 2 366 bimbi

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il numero di donne ‘over 45’ che, nel Regno Unito, diventano madri ha fatto registrare ilmassimo nel, da quando si sono iniziati a raccogliere i dati, 80 anni fa. Le nascite in questa fascia di età è aumentato da 1.619 di un decennio fa a 2.366 nel. Mentre nel 1938, quando si è avviato il monitoraggio, erano2.085da donne sopra i 45 anni, secondo l’Ufficio per le statistiche nazionali (Ons). Parallelamente – ricorda ‘The Guardian’ – le nascite di donne di età pari o inferiore a 25 anni sono costantemente diminuite. Le cifre mostrano inoltre che l’età media delle madri e dei padri è aumentata per il decimo anno consecutivo, passando rispettivamente a 30,6 e 33,6 anni. L’età media standardizzata die papà è aumentata di un totale di 4,2 anni da quando il valore è sceso al minimo storico ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

