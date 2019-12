Platini | «Finalmente un campionato aperto | non potete lamentarvi»

(Di martedì 24 dicembre 2019) Michelcommenta il momento del calcio italiano: ecco le parole della leggenda della Juventus sulla Serie A Michelha parlato deldi Serie A in un’intervista a Il Messaggero. Ecco le sue parole. «Quest’anno nonun: la Juventus non è più padrona assoluta, l’Inter è competitiva e soprattutto c’è il ritorno di Lazio e Roma. Da quello che vedo in tv, spettacolo gradevole, anche le belle imprese dell’Atalanta. Quello italiano è un calcio fatto di passione, parlo dal punto di vista sportivo, le beghe politiche non mi appassionano. Mi dispiace però vedere qualche stadio semivuoto». Leggi su Calcionews24.com

