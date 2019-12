Ida Platano e Riccardo Guarnieri primo Natale insieme e felici | c’è odore di fiori

(Di martedì 24 dicembre 2019) Finalmentee sorridenti! Ieri i fans die Ida si erano un po’ preoccupati visto che il pugliese era ancora in quel di Grottaglie, per una cenaa Sossio Aruta e Ursula Bennardo e lontano dalla sua Ida. Ma questa mattina arriva lo scatto che rassicura tutti: Idasonoe passeranno queste feste da coppia! Si sentedid’arancio? Sembrerebbe proprio di si.ha dato l’anello a Ida, ha fatto la proposta per cui adesso manca solo il suo si. La bella parrucchiera non ha ancora risposto pubblicamente alla proposta di, che magari organizzerà un qualcosa di più romantico lontano dalle telecamere, visto che la prima volta non è andata benissimo. Ida però ha fatto un passo in avanti. Non ha ancora risposto forse alla domanda dima ha iniziato a indossare l’anello. ...

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

