Sondaggi | cresce la voglia di partecipazione | il 23% in piazza con Sardine o Greta Ma il

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il 55% degli italiani è convinto che il Paese abbia bisogno di essere guidato da un leader forte e un altro 19% (+7% rispetto al 2008) sostiene che in alcune circostanze un regime autoritario possa essere preferibile al sistema democratico. È quanto emerge dall’ultima indagine dedicata al rapporto fra “Gli Italiani e lo Stato”, curata da Demos per Repubblica, da cui emerge un certo distacco dei cittadini nei confronti delle istituzioni accompagnato da una perdita di fiducia nella politica che si tramuta però in unntedie adesione ai movimenti di protesta. Per il 35% degli intervistati infatti, il Parlamento è sempre meno necessario e solo 9 italiani su 100 dicono di aver fiducia nei partiti, con addirittura 4 persone su 10 che disconoscono del tutto la loro funzione, convinti che la democrazia possa farne a meno. Se il 53% degli intervistati è ancora ...

