Ritrovata in Danimarca la bambina rapita dal padre siriano a Milano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) È statainladi 11 anni portata via lo scorso venerdì adal, che l'avevagià nel 2016. La piccola era ad Arhus, in compagnia dell'uomo, ed è in buone condizioni. Al rintraccio si è arrivati grazie alla geolocalizzazione di un cellulare curata dalla Squadra mobile die dallo Scip, il Servizio di cooperazione internazionale di polizia. La bimba, dopo un lungo periodo trascorso in Siria, era stata riaffidata alla madre ecuadoriana meno di un mese fa ma il 20 dicembre ilsi era presentato all'uscita da scuola facendosela consegnare.

