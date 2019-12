Panico sull’A14: traffico natalizio in tilt dopo il sequestro dei viadotti (Di lunedì 23 dicembre 2019) I viadotti sequestrati sull’A14 si stanno rivelando l’incubo dell’esodo natalizio: il traffico è già andato in tilt e le prossime ore si annunciano critiche. Chi sperava ancora di vedere riaperti per Natale i viadotti sotto sequestro da due mesi e mezzo (come altrove) ormai si è rassegnato. La situazione sull’A14 è già critica e venerdì, … L'articolo Panico sull’A14: traffico natalizio in tilt dopo il sequestro dei viadotti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Leggi la notizia su viagginews

Panico sull’A14 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Panico sull’A14