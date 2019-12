Ognuno è perfetto | Edoardo Leo | “È stata un’avventura vera | umana prima che professionale”

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 dicembre 2019): l'incontro con il cast della tenera fiction trasmessa da Rai Uno il 16, 17 e 23 dicembre.è la fiction di Rai 1 che il 23 dicembre arriverà alla sua terza serata, nonché ad una conclusione. La storia dell'amore contrastato di Rick e Tina e dei loro amici Maurizio, Cristian, Giulia e Django, del loro viaggio e della loro crescita, ha colpito gli spettatori così come gli addetti ai lavori che, durante la conferenza stampa della fiction, hanno dichiarato di aver affrontato diversi momenti difficili, ma di essere stati motivati proprio dalla forza di questi ragazzi. Questa serie, una co-produzione Rai Fiction e Viola Film in collaborazione con Il CPTV RAI di Torino, si ...

