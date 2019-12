I Dragoni sanniti steccano in casa con il Torre del Greco

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il 2019 va in archivio con una sconfitta per i, che domenica scorsa hanno ospitato tra le mura didi San Martino Sannita l’Amatori Rugbydel. La partita contro la capolista è stata segnata dalla bufera di acqua e vento che ha spazzato l’intera provincia nel fine settimana. Il tabellino si è sbloccato dopo cinque minuti, con un piazzato degli ospiti. Da qui si è messa in moto la reazione dei, che hanno tuttavia lasciato l’opera incompiuta. I primi cinque punti sono arrivati con un intercetto di Marco Sabella, che ha chiuso una corsa di cinquanta metri oltre la linea di meta. Una pressione difensiva costante ha innescato la seconda marcatura, con una palla incustodita portata avanti al piede da Laviano e Tretola più veloce degli altri a raggiungere l’ovale e schiacciare oltre i pali; la ...

