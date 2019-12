Grande Fratello Vip 2020 | Antonio Zequila concorrente

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 23 dicembre 2019)Un nuovo nome si aggiunge alla lista di concorrenti che abiteranno la casa delVip. Si tratta di, attore e noto personaggio televisivo, che che da mercoledì 8 gennaio prenderà parte al reality condotto da Alfonso Signorini. Ad annunciarlo sono stati gli opinionisti delVip, Pupo e Wanda Nara, durante un’intervista doppia andata in onda a Le Iene ieri sera. Classe 1964,nasce ad Atrani e comincia a lavorare nello spettacolo come attore cinematografico e di fotoromanzi. Dopo ruoli in Carabinieri e Centovetrine, la notorietà arriva con la partecipazione alla terza edizione dell’Isola dei Famosi. Da quel momento in avantidiviene opinionista in diverse trasmissioni televisive. E’ passata alla storia una furibonda lite – durante una puntata di Domenica In del 2006 – con ...

