Foggia | fermata banda stranieri | costringevano ragazze a prostituirsi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Federico Garau Arrivate in Italia con la speranza di trovare un lavoro, venivano costrette ae torturate se osavano ribellarsi. Picchiato anche un bimbo di 4 anni Sono finiti in manette in provincia ditre criminali dell'Est Europa accusati di aver introdotto in Italia e costretto con la forza aun nutrito numero di donne, ora libere grazie all'intervento delle forze dell'ordine, che da tempo stavano indagando sul losco giro. L'associazione a delinquere costituita dai tre, secondo quanto riferito dagli inquirenti, aveva base a Marina di Lesina, frazione di Lesina (). Qui Donko Georgiev e Andrey Krastev, entrambi di nazionalità bulgara, ed Iwona Barbara Gebska, una donna polacca, portavano le, attirate con l'inganno dai loro Paesi di origine. Convinte di trovare lavoro una volta arrivate in Italia, le giovani, ...

