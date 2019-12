Fisco | stop a oltre 300mila cartelle per il Natale | notifiche sospese fino al 7 gennaio

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) In occasione delle festività natalizia, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende l'attività di notifica degli atti dal 24 dicembre 2019 al 62020. Loalle, che verranno congelate per due settimane, ha l'obiettivo di evitare disagi ai contribuenti in un periodo festivo e per molti anche di vacanza e lontananza da casa.

