Come le ultime tecnologie possono aiutarci a viaggiare

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Negli ultimi due decenni la tecnologia ha fatto dei passi in avanti così notevoli da aver cambiato radicalmente il nostro stile di vita: medicina, macchinari, informazione, alimentazione, socialità...Tutti gli aspetti vitali della nostra civiltà sono cambiati, e ilnon fa eccezione. È evidente per tutti noi che il nostro modo disi è evoluto enormemente rispetto solo a trent'anni fa. Oggi è possibile organizzare un intero viaggio da casa, stando seduti sul divano, e non sentirsi mai spaesati o persi in un luogo ignoto, grazie a mappe geolocalizzate, recensioni e traduttori automatici che ci guidano passo passo. E se è innegabile che qualcosa si sia perso, è altrettanto vero che spostarsi è diventato immensamente più facile. Questo è valido anche per chi viaggia in auto. Pensiamo al problema dei parcheggi: un tempo quando ci si recava in auto in destinazioni ...

angelomangiante : #Roma: 22 punti nelle ultime 9 partite. 21 gol fatti, 7 subiti. Miglior difesa negli ultimi due mesi con la coppia… - salpato11 : @pettymagpie Ti chiedo scusa umilmente era riferito alle ultime tendenze di twitter Mi sembrava addirittura ironica… - backtoIwt : Sono così egocentrici da pensare che ogni cosa che io e le mie amiche facciamo sia subordinata alla loro presenza,… -