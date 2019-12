Baratro Anm e caos funicolari | scoppia la faida sindacale | “Decidete da che parte stare”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – È ormai guerra totale all’interno dell’azienda di trasporto pubblico napoletano. Dopo lo stop al prolungamento dell’orario notturno della funicolare centrale determinato dall’assenza per malattia di tre dipendenti e il conseguente durissimo attacco scagliato dall’amministratore unico Nicola Pascale nei confronti dei lavoratori, è adesso il turno delle parti sociali. A dare fuoco alle polveri sono state le dichiarazioni rilasciate da Amedeo D’Alessio, segretario generale della Filt-Cgil, all’indomani dello scontro tra l’ingegner Pascale e i dipendenti: “Se qualcuno vuole protestare o mettere in campo atteggiamenti ostruzionistici non mi trova d’accordo“. Apriti cielo. La replica dei colleghi dell’area “autonoma” non si è, neanche a dirlo, fatta attendere e porta ...

