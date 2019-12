Allerta Meteo Veneto | criticità arancione per i livelli dei fiumi Po | Fratta Gorzone e

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nei prossimi giorni innon sono previste precipitazioni inma resta l’diramata dal Centro funzionale della Protezione Civile per il passaggio dell’onda di piena, in particolare nell’asta fluviale del Po, per ile in considerazione deidel Livenza. Fino alle ore 14 di domani èperidrogeologica nella rete idraulica principale e secondaria dei comuni rivieraschi nei bacini del Po, Fissero Tartaro Canalbianco e Basso Adige e nel bacino del Basso Brenta e Bacchiglione. Per il bacino del Lemene, Livenza e Tagliamento l’avviso diè derubricato a ‘stato di attenzione’.L'articoloper ideiPo,e LemmeWeb.

ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - BarillariM5S : Allerta meteo nel Lazio: è apparso @nzingaretti per qualche minuto, ha firmato la presenza e poi è scomparso. Consi… - ilgiornaledv : Meteo: allerta arancione per livelli dei fiumi Po, Fratta-Gorzone e Lemene... -