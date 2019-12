Traffico Roma del 22-12-2019 ore 13 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 dicembre 2019) SUL GRA PER UN INCIDENTE CODE TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON FILE TRA PONTINA E L’ARDEATINA PER UN ALTRO INCIDENTE MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, A CAUSA DELLA FORTE VENTO CHE STA CAUSANDO LA PRESENZA DI ALBERI SULLA STRADA IN DIVERSE VIE DELLA CITTÀ, A TAL PROPROSITO SULLA C. COLOMBO Eì’ STATO CHIUSO UN TRATTO TRA VIA DI ACILIA E VIA PINDARO SULLA CORSIA LATERALE DIREZIONE OSTIA IN PIAZZA SAN PIETRO POSSIBILI DISAGI ALPER LA RECITA DELL’ANGELUS E DELLA BENEDIZIONE APOSTOLIC E CHIUSURA DELLA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA DELLA CONCILIAZIONE NEL TRATTO TRA VIA DELLA TRASPONTINA E PIAZZA PIO XII. PER IL NATALE , PIÙ CORSE SULLE METRO A, B E B1 E, TRA LE 10,30 E LE 20,30 SULLE PRINCIPALI LINEE DI BUS CHE RAGGIUNGONO IL CENTRO E LE VIE COMMERCIALI. RICORDIAMO ANCHE LA NAVETTA ...

