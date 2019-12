PopBari | Di Maio | “Silenzio di Bankitalia è imbarazzante | non gli fa onore Faccia

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019) "Trovoil silenzio che ha regnato fino a oggi. Nemmeno una parola, non dico necessariamente di scuse, ma almeno mi sarei aspettato un po' di autocritica da parte di chi aveva il compito di vigilare, ovvero. Non gli fa": queste le ultime parole di Luigi Disul caso della Popolare di Bari. E propone una riforma sulla vigilanza: "Serve una riforma che dia al Parlamento più voce in capitolo, con le giuste precauzioni, nella scelta dei vertici, e la vigilanza va riformata per essere maggiormente incisiva negli interventi preventivi".

