PoC, programmi di valorizzazione brevetti: avviso per Università ed enti pubblici (Di domenica 22 dicembre 2019) Invitalia gestisce il bando PoC, per conto della Direzione Generale per la Tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e Marchi del Mise, con l’obiettivo di finanziare programmi di valorizzazione di brevetti. Nello specifico, il bando ha l’obiettivo di sostenere un percorso di innalzamento del livello di maturità tecnologica di brevetti appartenenti al mondo della ricerca. I beneficiari possono essere Università, enti pubblici di ricerca ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). I soggetti ammissibili possono presentare un programma di valorizzazione che si traduce in un piano di azioni/interventi finalizzato alla valorizzazione di uno o più brevetti o domande di brevetto attraverso progetti di PoC. In particolare, il programma di valorizzazione dovrà contenere: 1) una descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire e dei risultati attesi ...

Leggi la notizia su ildenaro

PoC programmi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PoC programmi