Maltempo, container si abbatte su un automezzo di rifiuti a Ponticelli (Di domenica 22 dicembre 2019) Gravi disagi dovuti all’ondata di Maltempo che sta colpendo Napoli: per fortuna solo tanta paura a Ponticelli per l’autista di un camion Asia. Ponticelli | Alberi divelti, cartelloni pubblicitari abbattuti e persino un container finito su un automezzo per la raccolta dei rifiuti. E’ lunghissimo l’elenco dei danni prodotti a Napoli dalla bufera di vento … L'articolo Maltempo, container si abbatte su un automezzo di rifiuti a Ponticelli proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco

