LIVE Juventus-Lazio 1-1 | Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA | via al secondo tempo!

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DIIN TEMPO REALE 49′ DYBALA!!! Azione personale di Ronaldo, rimpallo e l’argentino cerca il sinistro a giro, ma il pallone termina sul fondo. 48′ Lazzari spreca una buona chance, in transizione a campo aperto, ma incespica sul terreno e finisce a terra. Nel frattempo, ammonito Bentancur per fallo su Leiva, nel corso dell’azione d’attacco della. 47′ Azione personale di Cristiano Ronaldo e calcio d’angolo guadagnato dal portoghese. 46′ Non ci sono stati cambi nelle due formazioni INIZIOTEMPO Termina dunque sull’1-1 il primo tempo di questa. Al gol di Luis Alberto, ha risposto di Dybala negli ultimi scampo della frazione. Un match nel quale laha fatto vedere qualcosa di più, ma lagrazie ai suoi solisti è riuscita ...

juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! PORTIAMO A CASA LA #SUPERCOPPAITALIANA! FOOOOOOOOORZA JUVEEEEEE! ?? LIV… - juventusfc : Il Media Day dei bianconeri a Riad ???? ?? @PauDybala_JR ?? @13Szczesny13 ?? @2DaniLuiz ?? @aaronramsey ??… - JuventusTV : Le nostre dirette di oggi ?? ? ore 14 conferenza stampa ?? ? ore 17 allenamento ?? ?? Live qui ??… -