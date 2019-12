LIVE Biathlon | Mass start Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA | Dorothea Wierer in lotta per

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 9/10 dopo due poligoni per Lisa Vittozzi, è 20ma a 1’07” dalla vetta. Sugli sci non ne ha la sappadina. 14.31 Al comando Makarainen con 2″8 su Eckhoff. Terza Fialkova a 24″1, tallonata da, che è quarta. Con l’azzurra e la slovacca anche Yurlova, Herrmann, Braisaz, Preuss e Tandrevold. Delle prime 10 non hanno sbagliato solo Makarainen, Yurlova e Preuss, un errore per tutte le altre. 14.31 NON SBAGLIA NEMMENO! 14.30 Un errore per Eckhoff. 10/10 per Makarainen! 14.29 Eckhoff al secondo poligono, se non sbaglia rischia di ammazzare la gara. 14.27 Dopo 4 km Eckhoff fa il vuoto. Makarainen reagisce ed è seconda a 9″, in compagnia con Braisaz.12ma a 43″8. L’azzurra è nel gruppetto della sesta posizione. Ma deve sparare meglio, altrimenti perderà ...

