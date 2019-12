Le più belle immagini di benvenuto inverno a disposizione il 22 dicembre per WhatsApp e

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ci serviranno dellediquest'oggi : è proprio il caso di dirlo in questa domenica 22, nonostante molti restino fedeli all'idea che il solstizio legato alla stagione più corta dell'anno avvenga in realtà il 21. Così non è più da innumerevole tempo e dunque proprio nelle prossime ore sarà appunto il momento giusto per augurare a chiunque un buon inizio della nuova fase. Prima di passare ad una selezione ben curata delle miglioridi benvenbtuo, qualche chiarimento di natura scientifica sul momento dell'anno. Il solstizio di oggi coincide con il momento in cui il sole si trova direttamente sopra al Tropico del Capricorno: l'arco diurno descritto dalla nostra stella è il più corto dell'anno, quindi proprio in queste ore l'irradiamento di cui beneficerà la terra sarà al suo minimo assoluto. Per l'esattezza, in questa giornata ...

