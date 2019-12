Venezuela, aereo scompare dai radar e precipita: sono 9 le vittime (Di sabato 21 dicembre 2019) Venezuela, aereo scompare dai radar e precipita: sono 9 le vittime Nove sono le vittime del volo King Air 100 matricola YV-1104, un aereo ultraleggero scomparso dai radar a cinque miglia nautiche dall’aeroporto di Caracas Oscar Machado Zuloaga, situato a Charallave, nello stato di Miranda (a sud del Venezuela). Il velivolo, partito dall’aeroporto di Guasipati (nello stato di Bolivar), a metà tragitto ha fatto perdere le tracce ed è poi precipitato, mettendo fine alla vita di nove persone, di cui sette passeggeri. Dalla torre di controllo dell’aeroporto è arrivato l’ordine d’allerta già alle 18:00 di giovedì 19 dicembre. L’orario d’atterraggio previsto per l’aereo era alle 17:30, ma non è mai arrivato a destinazione. La carcassa del velivolo è stata individuata in una zona boschiva e a farlo presente è stato un giornalista locale, che ne ha ...

Leggi la notizia su tpi

