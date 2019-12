Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 20 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 dicembre 2019)dailynews radiogiornale una Buonasera dalla redazione formazione Gabriella Luigi in studio è stata una giornata di maltempo da nord a sud Italia c’è una vittima accertata e c’è anche un disperso la vittima è un uomo morto in provincia di Pordenone travolto dalla piena di un torrente nel comune di Fiorenzuola nel Mugello è morto un motociclista caduto nel fiume Santerno forti piogge in Toscana fino a 263 mm caduti in 24 ore rimaste intrappolate all’interno di una vettura nel torrente Magliano nel comune di Magliano in Toscana nel grossetano 2 persone sono state messe in salvo dai Vigili del Fuoco crollato a causa del maltempo un tratto della statale 2 Cassia 3 Abbadia San Salvatore Radicofani in provincia di Siena nessuna automobilista Per fortuna è rimasto ferito a Venezia acqua alta si è presentata anche quest’oggi con Centocm 10 in meno rispetto alle ...

