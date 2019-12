Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di sabato 21 dicembre 2019)abrogativo del proporzionale:e Corte costituzionale subiranno l'effetto schizofrenico della politica

paolovarsi1 : SCENARIO/ Taglio parlamentari e referendum, un rischio anche per Colle e Consulta - sandroz_it : RT @S_A_NA_MAR_: Dal 12 gennaio, a tre mesi dall’approvazione pressoché all’unanimità della riforma in via definitiva, ci saranno sei mesi… - antoninonasone : RT @emiliapatta: Raggiunte le firme per il referendum confermativo sul taglio del numero dei parlamentari: gli effetti politici. Doppio sce… -