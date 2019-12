Real Sociedad | i baschi sono belli ma imprecisi sottoporta

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Trascinata da Odegaard, lagioca un calcio meraviglioso. C’è però scarso cinismo offensivo Laè una delle principali sorprese di questa stagione di Liga. Dall’età media giovanissima, igiocano un calcio scintillante, orientato su un possesso palla rapido e su continua interscambiabilità posizionale. Odegaard è il talento principale della squadra spagnola. Tuttavia, come si è visto contro il Barcellona, spesso laè imprecisa in zona di rifinitura. Ha difficoltà nel concretizzare la mole di gioco in effettiva pericolosità, cosa appunto avvenuta anche contro i blaugrana. La slide sopra ne è un esempio: situazione pericolosissima, ma Odegaard sbaglia il tocco vanificando una potenziale grande occasione. Leggi su Calcionews24.com

