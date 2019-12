Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sulla salute delle persone, a volte un po’ tutti dovremmo farci i fatti nostri. Non sappiamo che storia c’è dietro. Quanta sofferenza e se si accetta di essere malati. Ma quando si è dei vip, sottoposti alle luci mediatiche e autosottoposti ai social, si è quasi costretti – anche se basterebbe non farci caso ai commenti o direttamente togliersi sai social network – a giustificare la propria vita, persino quando si ha unadegenerativa. C’è chi come Daria Bignardi ha confessato il proprio tumore dopo che era guarita. Idem Emma Marrone, che ha fatto sapere del suo tumore alle ovaie quasi fino in sala operatoria Chi, come, ha deciso di aprirsi al pubblico, percosa di molto meno grave. La cantante ha svelato di essere costretta a portare i capelli corti a causa della tricotillomania. Arrivata al successo grazie alla voce cristallina, l’artista è famosa non solo per i suoi ...

CronacaSocial : Qual è la malattia di #Arisa? La confessione su Instagram. LEGGI?? - spiritoinsegna : Qual è la causa della malattia? Egoismo, avidità, avarizia. Conosci la storia del Nazareno che disse all’uomo: “I… - Melaion : Col #Telethon l'unica cosa che si fa è la divinizzazione del denaro. La salute riguarda tutti. La malattia non guar… -