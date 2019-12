Piaggine Comune-ciclabile | mobilità sostenibile e a 30 km h

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Ildisi candida a diventare “” ed a far parte della rete nazionale dei Comuni ciclabili e del cicloturismo. Con Delibera di Giunta del 10 Dicembre 2019, l’Amministrazione ha approvato il programma “ComuniCiclabili” (che prevede la creazione della cosiddetta “Zona30” e la relativa limitazione della velocità a 30 km/h nei tratti urbani più sensibili) attraverso il quale la FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) sostiene le amministrazioni locali che attuano politiche concrete per lain bicicletta. Gli ultimi dati sul turismo in Cilento descrivono una crescita del settore e in particolare del cicloturismo. Anchesegue i trend nazionali recependo le indicazioni che il mercato turistico fornisce riguardo all’aumento esponenziale del numero di cicloamatori che scelgono di muoversi, ...

