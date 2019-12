Necessario il vincolo di mandato contro i cambi di casacca | dice Buffagni 

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 21 dicembre 2019) Per il sottosegretario allo Sviluppo economico di M5s, Stefano Buffagni, occorre introdurre "ildididei parlamentari, anche se il Pd è contrario. "Se ne occuperà il Parlamento, serve una larga maggioranza", ha affermato in un'intervista al Corriere della Sera. Buffagni ha criticato il senatore dissenziente pentastellato Gianluigi Paragone affermando che "preferisce da sempre l'io al noi" perché "è un personaggio in cerca di autore". E se certe riflessioni "sono anche condivisibili", il punto è che "chi si mette in cattedra senza un briciolo di conoscenza delegittima se stesso e l'intero Paese". Ma se va espulso lo "valuteranno i probiviri" anche se, precisa Buffagni, "era lui ad aver annunciato le dimissioni in caso di governo con il Pd". Poi, nell'auspicare che "una donna salga al Quirinale" perché "va valorizzato il ruolo ...

