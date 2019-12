Maltempo | forti nevicate in Trentino | disagi su passi dolomitici e gare di sci cancellate

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’intensa nevicata delle scorse ore sulle Dolomiti ha creato non pochialla circolazione. Con la gara di Coppa del mondo di sci alpino maschile in Val Gardena annullata per neve e pioggia, e lo slalom gigante sempre di Coppa di domani in Alta Badia che subirà un abbassamento della partenza, in serata è stato chiuso il Passo Valparola tra Bellunese e Alto Adige a seguito di due valanghe che sono cadute sulla strada che collega Cortina d’Ampezzo e Livinallongo. Le due slavine fortunatamente hanno solo sfiorato tre autovetture: illesi gli occupanti.alla viabilità anche per gli automobilisti che hanno percorso iSella, San Pellegrino e Rolle. Lunghe le attese anche causa alcuni utenti che non riuscivano a montare le catene da neve o erano addirittura sprovvisti. Sempre nel pomeriggio una valanga è caduta sulla pista Padon 2 a Rocca Pietore. La ...

